В Житомире агенты РФ собирались подорвать наряд полицейских. СБУ сорвала теракт

Предателями оказались двое жителей Днепропетровской области, которых россияне дистанционно завербовали через Telegram-каналы по поиску "легких" денег.

По инструкции оккупантов молодые люди автобусом прибыли в Житомир. После приезда в город они на мессенджер получили геолокацию тайника, из которого достали два пакета со взрывными устройствами для совершения теракта.

Агенты РФ заблаговременно арендовали квартиру в Житомире и установили там два самодельных взрывных устройства. Одна из взрывчаток была спрятана в мягкой игрушке, другая - подключена к мобильному телефону, камера которого снимала вход в помещение.

Враг планировал удаленно активировать оба устройства, когда в помещение через открытую дверь зайдут полицейские. В это время предатели должны были спрятаться в гостинице для получения дальнейших указаний от "куратора".

СБУ сработала на опережение, зафиксировала всю подготовку к теракту и задержали обоих фигурантов в отеле после звонка на "горячую линию" полиции.

Экспертиза установила, что самодельные взрывные устройства были снаряжены в термосах и начинены камнями для усиления поражающего действия в случае детонации.

Фигурантам объявили подозрение по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 УКУ (законченное покушение на совершение террористического акта по предварительному сговору группой лиц). Сейчас они под стражей, им грозит до 12 лет за решеткой с конфискацией имущества.

Фото: СБУ предотвратила теракт в Житомире (ssu.gov.ua)