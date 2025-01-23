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В Житомире агенты РФ собирались подорвать наряд полицейских. СБУ сорвала теракт

Житомир, Четверг 23 января 2025 11:36
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В Житомире агенты РФ собирались подорвать наряд полицейских. СБУ сорвала теракт Фото: СБУ предотвратила теракт против полицейских в Житомире (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Российские агенты планировали устроить теракт в Житомире. Предатели собирались подорвать наряд полицейских, который должен был прибыть по фейковому вызову.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Предателями оказались двое жителей Днепропетровской области, которых россияне дистанционно завербовали через Telegram-каналы по поиску "легких" денег.

По инструкции оккупантов молодые люди автобусом прибыли в Житомир. После приезда в город они на мессенджер получили геолокацию тайника, из которого достали два пакета со взрывными устройствами для совершения теракта.

Агенты РФ заблаговременно арендовали квартиру в Житомире и установили там два самодельных взрывных устройства. Одна из взрывчаток была спрятана в мягкой игрушке, другая - подключена к мобильному телефону, камера которого снимала вход в помещение.

Враг планировал удаленно активировать оба устройства, когда в помещение через открытую дверь зайдут полицейские. В это время предатели должны были спрятаться в гостинице для получения дальнейших указаний от "куратора".

СБУ сработала на опережение, зафиксировала всю подготовку к теракту и задержали обоих фигурантов в отеле после звонка на "горячую линию" полиции.

Экспертиза установила, что самодельные взрывные устройства были снаряжены в термосах и начинены камнями для усиления поражающего действия в случае детонации.

Фигурантам объявили подозрение по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 УКУ (законченное покушение на совершение террористического акта по предварительному сговору группой лиц). Сейчас они под стражей, им грозит до 12 лет за решеткой с конфискацией имущества.

Фото: СБУ предотвратила теракт в Житомире (ssu.gov.ua)

Теракты против полиции и военных

Стоит отметить, что еще осенью 2024 года Национальная полиция зафиксировала ряд провокаций с подрывом силовиков и военных. В частности, несколько таких случаев произошло в Киеве.

Подобный инцидент произошел возле здания ТЦК в Житомирской области. Полицейские нашли сумку с самодельным взрывным устройством, подозреваемых задержали.

Также 14 декабря в Днепре произошел взрыв возле здания ТЦК. Жертвой взрыва стал военный, двое правоохранителей пострадали. После теракта правоохранители задержали исполнителя, который работал на спецслужбы РФ. Позже также разоблачили двух фигурантов - супругов, которые сделали взрывчатку.

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Служба безопасности Украины Житомир Теракт Полицейские
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