В Житомирі закрили гуртожиток після спалаху коронавірусу

У Житомирі після спалаху коронавірусу закрили гуртожиток. Про це під час брифінгу заявила заступник голови Житомирської облдержадміністрації Наталія Остапченко, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, в гуртожитку за адресою проспект Миру, 12 виявили трьох хворих коронавірусом.

"Там виявлено 3 випадки захворювання COVID-19. Зараз перевіряються контакти хворих. Всі люди ізольовані і попереджені про те, що вони можуть бути небезпечними", - повідомила Остапченко.

Раніше РБК-Україна писало, що в Житомирській області через спалах коронавірусу серед медичних працівників на два тижні закрили міську лікарню №2. протягом минулого тижня виявили коронавірус в 16 працівників лікарні.

Зазначимо, що за останніми даними Міністерства охорони здоров'я в Житомирській області зафіксовано 448 випадків захворювання коронавірусом. Всього в Україні 12 697 хворих COVID-19, з них 316 пацієнтів померли.

Раніше в Моз заявили про певну стабілізації ситуації з поширенням вірусу в Україні. За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, 17 днів підряд кількість нових випадків зараження коронавіруса за добу не перевищує 600.