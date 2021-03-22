У Житомирі водій підірвався на гранаті намагаючись втекти від поліцейських

У Житомирі неадекватний водій підірвався на гранаті, намагаючись втекти від поліцейських. Перед цим він влаштував дорожньо-транспортну пригоду.
Близько 23:14 у неділю, 21 березня, правоохоронці зупинили автомобіль на майдані Перемоги у Житомирі. За кермом перебував 35-річний місцевий житель, який до цього неодноразово притягувався до відповідальності за керування автомобілем у стані сп'яніння та без водійських прав.
На вимогу поліцейських надати документи водій заблокувався в салоні автомобіля.
"В цей момент чоловік перебував у салоні у бронежилеті і касці і поводився неадекватно, зокрема говорив з собою", - повідомив начальник поліції Житомирській області Юрій Олійник.
Коли поліцейські намагалися відкрити двері автомобіля водій почав рух і намагався втекти від правоохоронців, виїхавши на межі обласного центру. У Житомирському та сусідніх районах була введена поліцейська спецоперація. Потім водій повернувся в Житомир, де скоїв зіткнення з припаркованим автомобілем по вулиці Героїв Базару.
"Після водій вийшов з салону з предметом, схожим на гранату, в руках. При спробі поліцейських заспокоїти чоловіка і вмовити його припинити протиправні дії, боєприпас вибухнув", - повідомили в поліції.
В результаті чоловік отримав травму у вигляді травматичної ампутації правого передпліччя, численні рвані рани правої ноги і правої поперекової області. Він був доставлений у реанімаційне відділення.
"За попереднім висновком, в руках чоловіка вибухнула граната РГД-5. Він замахнувся, щоб, ймовірно, кинути її в поліцейських, при цьому висмикнувши чеку. Думаю, що від недостатності навичок поведінки, а також неадекватність стану, намір не зміг здійснити", - додав Олійник.
Правоохоронці зазначили, що у чоловіка був вилучений порошок, ймовірно, наркотичного складу.
Фото: місце інциденту (zt.npu.gov.ua)
За даним фактом порушено справу за кількома статтями Кримінального кодексу: ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами), ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ст. 348 (посягання на життя співробітника правоохоронного органу).
Нагадаємо, на початку березня під Львовом п'яний водій влаштував перегони з правоохоронцями і відкрив вогонь з рушниці.
Також РБК-Україна писало, що в Миколаєві патрульні влаштували погоню за п'яним чиновником ОДА.