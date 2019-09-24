В Житомирі суд заарештував водія вантажівки, причетного до смертельного ДТП

У Житомирі суд заарештував водія вантажівки, причетного до дорожньо-транспортної пригоди в Новоград-Волинському, в результаті якої загинули 9 осіб. Про це повідомляють в прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

За повідомленням поліції, відповідне рішення було прийнято 24 вересня Корольовським районним судом.

"Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави", - йдеться в повідомленні.

Водія звинувачують у порушенні ч. 3 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Нагадаємо, ДТП сталося в Новоград-Волинському районі в селі Пилиповичі сталося зіткнення вантажного автомобіля з автобусом, внаслідок чого загинуло 9 осіб і 10 осіб були травмовані.

Також РБК-Україна повідомляло, що в Одесі заарештували винуватця ДТП в Одеській області, в результаті якої загинули 9 осіб.

Раніше президент України Володимир Зеленський доручив взяти на контроль розслідування смертельних ДТП в Житомирській та Одеській областях.