В Житомирі у п'яти медиків виявили COVID-19

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Всього в області коронавірус підтвердили у 74 медиків

У Житомирській міській лікарні №2 у п'ять медичних працівників підтвердили захворювання коронавірусом. Про це повідомив начальник управління охорони здоров'я Житомирської ОДА Микола Суслик.

За його словами, двоє інфікованих коронавірусом медиків перебувають у медичному закладі. Стан всіх задовільний.

У цілому в Житомирській області COVID-19 діагностували у 74 медиків. За минулу добу хворобу діагностували ще у двох людей.

"В стаціонарах у нас знаходиться шість пацієнтів. В основному, це задовільного або середньої тяжкості перебіг захворювання. Отримують відповідне лікування", - зазначив Суслик.

Нагадаємо, раніше повідомляло, що в обласній лікарні інтенсивного лікування у Маріуполі близько тисячі медиків пройдуть перевірку на COVID-19. Всі вони контактували з 19 медиками, у яких був підтверджений коронавірус.

Крім того, всього в Україні коронавірусом заразилися понад 1700 медичних працівників, що становить 19,4% від всіх підтверджених випадків. Тобто, фактично кожен 5-й інфікований в Україні - працівник медустанови.

Додамо, що Міністерстві охорони здоров'я назвали можливі причини масового зараження медиків в Україні. Зокрема, у МОЗ вважають, що працівники можуть неправильно використовувати засоби індивідуального захисту.