У Житомирі з підозрою на коронавірус госпіталізували дитину

У Житомирі з підозрою на коронавирусную інфекцію госпіталізували дитину, який відпочивав у Китаї. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Як повідомляється, дитина перебувала на стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні дитячої лікарні Житомира.

При цьому наголошується, що дитина була госпіталізована ще минулого тижня, проте лікарі тримали цей випадок в таємниці, для запобігання чуток.

Вірусологічною лабораторією обласного лабораторного центру було проведено безкоштовно для дитини 15 досліджень і витрачено близько 6 тисяч гривень. За результатами цих досліджень виділено "аденовірус".

"У вогнищі своєчасно і в повному обсязі проведені протиепідемічні заходи. Враховуючи дані вірусологічних досліджень, клінічні дані, дані спостереження за контактними діагнозами "коронавірусна інфекція" не підтверджено", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за даними ВООЗ, станом на 3 лютого зареєстровано 151 випадок захворювання у 23 країні. Всього підтверджено понад 17 тис. випадків інфікування китайським коронавірусом, з яких 361 випадок був смертельним.

Також повідомлялося, що із-за спалаху коронавіруса частина авіаліній тимчасово скоротила чи скасувала рейси в Китай, що призвело до затримок доставки поштових відправлень з Китаю.