У Житомирі пацієнт з коронавірусом знаходиться у тяжкому стані

У Житомирської міській лікарні пацієнт з коронавірусом, який знаходиться в інфекційному відділенні зараз у тяжкому стані. Про це повідомляє міський голова міста Житомир Сергій Сухомлин у Facebook.

Сухомлин прокоментував ситуацію пов'язану з пацієнтами хворих на коронавірус, які перебувають в лікарні Житомира.

"Маємо таку картину з COVID-19 у Житомирі: 6 випадків - один виписаний, п’ятеро пацієнтів перебувають в інфекційному відділенні, четверо у стані середньої тяжкості, один - тяжкий", - написав голова.

Крім того, ще у чотирьох мешканців підозрюють коронавірус.

Як зазначається, в області лабораторно підтвердили 41 випадок зараження коронавірусом, з яких троє загинуло.

Нагадаємо, у Житомирській області за добу зареєстрували 4 нових випадки зараження коронавірусом. Три нових випадки були зафіксовані в Бердичівському районі та ще один у Житомирі.

Також РБК-Україна раніше повідомляло, що в Україні за добу заразилися коронавірусом 311 особи. На цей час підтверджено діагноз на коронавірус у 2203 українців. Вилікувалися від хвороби 61 пацієнтів, загинули 69.