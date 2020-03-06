У Житомирі обмежили проведення масових заходів через коронавірус

У Житомирській міській Об'єднаній територіальній громаді (ОТГ) призупинили проведення масових святкових, розважальних, спортивних заходів та змагань, щоб запобігти поширенню коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Житомирської міської ради.

Як повідомляється, 4 березня Виконавчий комітет міської ради погодив профілактичний та протиепідемічний план дій.

"Виконавчий комітет міської ради 4 березня погодив профілактичний та протиепідемічний план дій щодо запобігання занесенню і поширенню коронавірусу. Зокрема, рішенням позачергового засідання комісії ТЕБ та НС на території Житомирської міської ОТГ заборонено проведення масових, святкових, розважальних та спортивних заходів", - йдеться у повідомленні.

При цьому у Житомирській міськраді зазначили, що заборона особливо стосується заходів, які проводять у закритих приміщеннях та для дітей.

Нагадаємо, єдиний на сьогодні заражений коронавірусом в Україні знаходиться в ізоляції в Чернівцях, його стан задовільний. Його госпіталізували ще 29 лютого, симптоми хвороби проявилися після поїздки до Італії.

Крім того, у Києві та Львові запроваджують додаткові заходи для запобігання поширення коронавіруса в Україні.

Додамо, що в Сумах обмежили проведення масових заходів.