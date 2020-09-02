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В Житомирі курсант інституту загинув через необережне поводження зі зброєю

Автор: Игорь Литвиненко

У Житомирі курсант військового інституту загинув 1 вересня в результаті необережного поводження зі зброєю. Причини і обставини події вивчаються правоохоронцями.

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Про це повідомили в прес-службі Житомирського військового інституту.

Наголошується, що в результаті інциденту загинув курсант набору 2020 року Максим Хоровський. Про деталі інциденту не повідомляється.

"З сумом повідомляємо, що 01.09.2020 курсант набору 2020 Хоровський Максим Андрійович загинув внаслідок необережного поводження зі зброєю. Причини і обставини події вивчаються представниками Військової служби правопорядку Збройних сил України, Військової прокуратури Житомирського гарнізону та Національної поліції", - повідомили в інституті.

Нагадаємо, в кінці серпня в Чернігівській області в гуртожитку військової частини стався вибух, в результаті якого один військовослужбовець загинув, ще один отримав важкі поранення.

Крім цього РБК-Україна писало, що в зоні ООС під час перемир'я загинув український військовий в результаті необережного поводження зі зброєю.

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