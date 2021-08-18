У Житомирі побили головного редактора однієї з газет: відкрито кримінальну справу

Під час допиту головний редактор розповів про обставини інциденту. Він також вказав, що не пов'язує подію зі своєю журналісткою діяльністю.

За фактом нападу на журналіста відкрито кримінальне провадження за ст. 296 (Хуліганство) КК України. При отриманні нових даних про подію можливо його перекваліфікація.

Правоохоронці встановлюють обставини нападу на журналіста та причетних до нього осіб.

Житомирська газета "20 хвилин Житомир" повідомила, що нападу піддався її головний редактор Олександр Васильківський.