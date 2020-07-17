У Житомирі вантажівка збила насмерть дитину

Вчора, 16 липня, у Житомирі на провулку Комунальний сталась дорожньо-транспортна пригода (ДТП), у результаті якої загинув п'ятирічний хлопчик. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Як повідомляється, 23-річний водій вантажівки "СаЗ 3507" рухався по провулку Комунальному у той момент як біля проїзної частини гралися двоє хлопчиків. Один з них раптово вибіг на дорогу та потрапив під заднє колесо автівки. Дитина отримала травми несумісні з життям.

За результатами освідчення на вживання алкоголю водій був тверезий. Також йому призначили низку інших експертних досліджень.

Нагадаємо, 13 липня, у Житомирській області сталася ДТП, у результаті якої постраждали п'ятеро людей, більшість з них діти.

Також РБК-Україна писало, що у Приморському районі Маріуполя по вулиці Ушакова зіштовхнулись два легкові автомобілі внаслідок чого травми отримали п'ятеро осіб.

Крім того, під Києвом на Старообухівській трасі сталася потрійна дорожньо-транспортна пригода з загиблими.