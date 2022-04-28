Мешканцям Маріуполя загрожує масове поширення інфекційних захворювань, - Денісова

Окупанти не дозволяють евакуювати мирних жителів та доставити гуманітарні вантажі, позбавляючи людей доступу до базових потреб. Тисячі маріупольців змушені ховатися у підвалах, укриттях та бункерах, де вони не бачать сонячного світла, не мають чистої питної води та збалансованого харчування.

Наразі Україні вже вдалося евакуювати понад 100 тисяч жителів Маріуполя, але майже 120 тисяч ще не можуть виїхати.

Лише проти ночі 28 квітня російські війська здійснили 50 авіаударів, застосовували фосфорні бомби, ракети, артилерію.

З 1 березня загинуло понад 22 тисячі мирних жителів. Щонайменше 15 тисяч мешканців похилого віку та з хронічними захворюваннями можуть померти, адже в заблокованому місті катастрофічна нестача ліків, їжі та питної води.

Також близько 100 тисячам маріупольців загрожує смертельна небезпека ще й через нестерпні умови життя та антисанітарію.

"Під завалами розкладаються тисячі трупів. Централізоване водопостачання відсутнє. Сміття не вивозять (бо нічим) понад півтора місяця. Очисні споруди каналізації та насоси не працюють. На тлі потепління, підйому ґрунтових вод та за відсутності медичної допомоги місту загрожує різке погіршення епідеміологічної ситуації", - написала Денісова.

Також війна сприяє поширенню небезпечних інфекцій - холери, дизентерії, ешерихіозу, які спричиняють тяжкі форми захворювань і призводять до смерті літніх людей, маленьких дітей та осіб з ослабленим імунітетом.