Жителя Краснограда отправили в тюрьму за передачу оккупантам информации о позициях ВСУ

Обстоятельства дела

Мужчина систематически собирал и передавал российским спецслужбам через различные мессенджеры информацию о расположении военнослужащих ВСУ, перемещении и движении военной техники на территории города Красноград.

Также он направил представителям России информацию о том, что в Краснограде мимо железнодорожной станции проследует поезд с военной техникой, а именно с гаубицами.

"Кроме того, он "слил" оккупантам место расположения складов ВСУ, в частности ангаров, в которых хранится и обслуживается техника, с возможностью их идентификации на местности", - говорится в сообщении.

Какое наказание получил приспешник России

Мужчину задержали в начале октября прошлого года во время того, как он по заданию российских кураторов фотографировал местный военкомат.

Во время обыска по месту жительства задержанного правоохранители обнаружили в его ноутбуке переписку с представителем РФ, который благодарил за помощь и давал указания по мониторингу обстановки.

Фото: Суд (facebook.com/pgo.gov.ua)

Во время судебного разбирательства мужчина признал вину лишь частично. Он заявил, что имеет проукраинские взгляды и неоднократно помогал украинской армии донатами. Он сообщил, что придумывал данные о расположении ВСУ и общался с представителем государства-агрессора "для обмена информацией".

Суд признал виновным мужчину в распространении информации о перемещении, движении или расположении ВСУ. Ему назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы.

Коллаборанты и предатели в Харькове и области

Правоохранительные органы продолжают выявлять граждан, которые сотрудничали или продолжают помогать РФ вести войну против Украины.

Ранее сообщалось, что жительница поселка Великий Бурлук в Харьковской области во время оккупации части региона начала вывозить зерно в Белгородскую область РФ. Правоохранители объявили ей подозрение в коллаборационной деятельности.

Также контрразведка Службы безопасности задержала в Харькове еще одного вражеского информатора, собиравшего для спецслужб России данные о Силах обороны Украины на территории региона.