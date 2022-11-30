ua ru
Ср, 30 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Жителей Чернигова и района предупредили о "ночных стрельбах": что нужно знать

Новина українською →
Чернигов, Среда 30 ноября 2022 15:25
Жителей Чернигова и района предупредили о "ночных стрельбах": что нужно знать Фото: жителей Чернигова и района предупредили о "ночных стрельбах" (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

В Чернигове и районе сегодня, 30 ноября, будут слышать звуки выстрелов. Местных жителей предупреждают об учении военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Оперативного командования "Север".

"Вниманию жителей Чернигова и района! Сегодня с 16:30 до 20:00 будут проводиться ночные стрельбы с использованием автоматического стрелкового оружия на полигоне в окрестностях города. Просим сохранять спокойствие!" - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в ВСУ рассказали о подготовке к обороне севера, украинские бойцы заявили, что строят непроходимую оборону. Наибольшее внимание сосредоточено на позициях, которые находятся ближе к границе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чернигов Война России против Украины
NEWS
Сбивают даже баллистические ракеты. Что известно о Patriot и может ли Украина их получить
Сбивают даже баллистические ракеты. Что известно о Patriot и может ли Украина их получить
DAILY
Откуда у Путина деньги на войну и когда санкции Запада остановят Россию
Ростислав Шаправскийглавный редактор Откуда у Путина деньги на войну и когда санкции Запада остановят Россию