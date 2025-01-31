Жители Северной Кореи имитируют туберкулез, чтобы не ехать на войну РФ против Украины, - СМИ
Жители Северной Кореи имитируют туберкулез, чтобы избежать принудительного направления на фронт в России. Семьи тратят более 100-кратную среднюю месячную зарплату на поддельные медицинские справки, чтобы защитить мужчин от отправки в зону боевых действий
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsweek.
По оценкам США и Южной Кореи, режим Ким Чен Ына уже направил в Россию до 12 тысяч военных. Они участвуют в боях в Курской области, помогая российским войскам в противодействии контрнаступлению ВСУ.
Отмечается, что Северная Корея имеет одну из крупнейших армий в мире - 1,3 млн военных и еще 7,6 млн резервистов. Мужчины обязаны проходить 10-летнюю службу, а женщины - пятилетнюю. Это заставляет многих родственников искать способы освобождения своих близких от мобилизации.
По информации СМИ, цена подкупа врачей для получения фальшивой справки о туберкулезе выросла в пять раз по сравнению с прошлым годом - со 100 до 500 долларов. Для большинства семей это огромная сумма, ведь средняя месячная зарплата государственного служащего в Северной Корее составляет всего 1-3 доллара. Однако многие люди готовы платить, поскольку опасаются, что их родные могут погибнуть на фронте.
"Существует скрытое опасение, что если их сыновья присоединятся к армии и будут отправлены в Россию, родители никогда больше не увидят их живыми", - рассказала жительница провинции Рянганг.
По словам пленного северокорейского солдата, который попал к украинским военным, ему не сообщали заранее, что он отправляется в Россию. Многие жители Северной Кореи были удивлены таким развертыванием событий и не понимали, против кого им придется воевать.
Сообщается, что родственники погибших получают официальные свидетельства о смерти с формулировкой "священные боевые учения в честь Родины", без уточнения реальных обстоятельств гибели.
Участие солдат КНДР в войне против Украины
Напомним, в конце 2024 года стало известно, что Ким Чен Ын направил солдат КНДР для помощи России в войне против Украины. Этих военных россияне привлекли для "освобождения" Курской области от ВСУ.
Однако войска КНДР несут там значительные потери.
В частности, по словам президента Украины Владимира Зеленского, только за два дня Россия потеряла до батальона солдат КНДР в Курской области.
К тому же украинским защитникам удалось взять в плен первых солдат КНДР, их доставили в Киев для проведения следственных действий.
Сегодня стало известно, что войска Северной Кореи вывели с линии фронта в Курской области. Северокорейские силы понесли в боях большие потери.
Подробнее об участии солдат КНДР в войне и какой это дает эффект на фронте - читайте в материале РБК-Украина.
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