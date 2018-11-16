Мешканці Львівської обл. зможуть самостійно обирати компанію для обслуговування газових приладів

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Послуга буде ринковою, а право на проведення робіт матиме будь-яка компанія, котра отримає дозвіл від Управління Держпраці у Львівській області

Від початку 2019 року власники, балансоутримувачі або орендарі житла у Львівській області самостійно обиратимуть собі компанію-підрядника, котра буде здійснювати обслуговування газових приладів. Планово-технічне обслуговування (ПТО) до цього часу здійснювали працівники газорозподільних підприємств. Про це повідомляє прес-служба ПАТ "Львівгаз".

Власники, балансоутримувачі або орендарі житла обиратимуть компанію, котра здійснюватиме технічне обслуговування газових приладів та внутрішньобудинкових мереж вже від наступного року. Відтак послуга буде ринковою, а право на проведення таких робіт матиме будь-яка компанія, котра отримає дозвіл від Управління Держпраці у Львівській області.

"Важливо, щоб споживачі газу зараз зрозуміли, що згідно із теперішнім законодавством відповідальність за безпечну експлуатацію і вчасне техобслуговування газових мереж і обладнання покладається саме на них, - зазначає Директор технічний ПАТ "Львівгаз" Павло Сербан. - Споживачі мають укласти договори про техобслуговування із будь-якою компанією, яка має відповідний дозвіл. Усі ж витрати на обслуговування внутршіньобудинкових мереж мають бути включені в плату на утримання будинків", - додає Павло Сербан.

Однак, ПАТ "Львівгаз" залишається відповідальним за надійну та безпечну експлуатацію розподільних газових мереж до межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін. Також оператор ГРМ має право обмежити газопостачання на об’єкт у разі незабезпечення власником будинку технічного обслуговування газових приладів, тобто – у разі відсутності у нього відповідного договору.

Такі зміни зумовлені прийняттям Закону України "Про житлово-комунальні послуги", Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 250 від 10 травня 2018 року, Наказом Міненерго № 190 від 27 липня 2018 року, Кодексом газорозподільних систем.