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Жителів Києва попередили про погіршення погодніх умов

Новини » Нерухомість    22.12.2018 - 16:25
Жителів Києва попередили про погіршення погодніх умов
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Водіїв закликають не користуватися автомобілями

Найближчими днями у Києві та області очікується погіршення погодних умов: зниження температури та снігопади. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як зазначається, водіїв закликають використовувати протитуманні фари та ремені безпеки, а також дотримуватися швидкісного режиму.

Крім того, власників автомобілів просять користуватися громадським транспортом, обмеживши у такий спосіб виїзд до міста на власному авто.

"Крім того, закликаємо не залишати автомобілі обабіч доріг, адже це заважає роботі снігоприбиральної техніки та стає причиною заторів та ускладнення руху, бо авто, що порушують правила паркування, необхідно буде переміщувати", - зазначив заступник голови КМДА Дмитро Давтян.

Також пішоходів просять не перебігати дорогу у невстановлених місцях, особливо у сутінках.

"Використовуйте світловідображальні елементи в одязі, якщо переходите дорогу у вечірній або нічний час. Будьте уважними", - попередив Давтян. 

Як писав Styler, у неділю, 23 грудня на території всіх областей України очікується посилення циклону Stina. Це означає, що в більшості регіонів України випаде мокрий сніг, який буде переходити у дощ. 

Нагадаємо, у Києві сьогодні, 22 грудня, очікується мокрий сніг з дощем, на дорогах місцями ожеледиця.

 

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