Житель Вінниці погрожував підірвати гранати у квартирі з сім'єю

У ніч на четвер у Вінниці чоловік взяв у заручники свою сім'ю і погрожував підірвати гранати у квартирі житлового будинку. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Як повідомляється, напередодні близько 23 години 44-річний чоловік зателефонував у поліцію та повідомив, що перебуває у квартирі на вулиці Замостянській, де збирається підірвати дві гранати.

"Після майже двох годин переговорів поліцейськими за силової підтримки бійців КОРД вдалося потрапити в квартиру, в якій перебував зловмисник з дружиною і 6-річною дитиною", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що затриманий раніше був неодноразово судимий за майнові злочини, розбій, незаконне заволодіння автотранспортом. Під час обшуків правоохоронці вибухонебезпечних предметів не виявили.

У діях чоловіка вбачаються ознаки злочину, передбаченого статтею про завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності (ст.259 КК України). Йому загрожує до шести років в'язниці.

Фото: спецоперація (npu.gov.ua)

Нагадаємо, 28 січня у Нікополі (Дніпропетровська область) чоловік підірвав на території дитячого садка саморобний вибуховий пристрій. Правоохоронці його розшукали та затримали.

Крім того, 11 січня у Вінниці стався вибух на території дитячого садочка, в результаті якого постраждали діти. Правоохоронці встановили, що на території дитсадка могла вибухнути саморобна петарда.