Житель Мукачева поскаржився на дії поліцейських і покінчив життя самогубством: відкрили справу

У Мукачеві чоловік поскаржився на поліцейських, а потім у прямому ефірі покінчив життя самогубством. Відкрито кримінальне провадження за фактом доведення до самогубства.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Закарпатської області.

Як повідомляється, слідчі Держбюро розслідувань виясняють мотиви та обставини, які спонукали потерпілого до такого вчинку. Попередня правова кваліфікація у даному провадженні за ч.1 ст.120 КК України (доведення до самогубства).

Також у прес-службі поліції регіону повідомили, що близько 19:00 до поліції надійшло повідомлення від сусідів про смерть чоловіка. Правоохоронці встановили, що він повісився.

Місцеве видання Mukachevo.net написало, що чоловік у прямому ефірі поскаржився на правоохоронців, надів на шию петлю та здійснив самогубство.

Нагадаємо, під Києвом екс-поліцейський за кермом стріляв у перехожих, бо вони зробили зауваження через неправильне паркування автівки.

Також РБК-Україна писало, що у Кагарлику двоє поліцейських зґвалтували жінку, після чого їх звільнили, а підрозділ розформували.