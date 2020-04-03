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Житель Миргорода з підозрою на COVID-19 відмовився здавати аналізи і ховається

Новини » Коронавірус     03.04.2020 - 14:16
Житель Миргорода з підозрою на COVID-19 відмовився здавати аналізи і ховається
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Чоловік може переховуватися в Києві

У Полтавській області житель Миргорода з підозрою на коронавірус COVID-19 відмовився від здачі аналізів і ховається. Про це повідомили в Полтавської обласної державної адміністрації.

За словами голови ОДА Олега Синегуба, чоловік може переховуватися в Києві.

"2 квітня чоловік з ознаками вірусного захворювання відмовився від того, щоб медики взяли у нього аналізи на дослідження в лабораторному центрі ПЛР-методом. Зараз поліція займається пошуком людини, адже є інформація, що він переховується в Києві", - повідомили в ОДА.

На даний момент в Полтавській області на самоізоляції під наглядом лікарів знаходиться 2024 людини, які повернулися з-за кордону.

Також відзначається, що правоохоронці області склали 65 адміністративних протоколів за порушення карантину, з них 8 - за порушення самоізоляції.

Раніше РБК-Україна писало, що Кабінет міністрів України посилив карантинні заходи. Зокрема, з 6 квітня перебувати у громадських місцях без одягненою маски або респіратора, а також документів.

Зазначимо, станом на 10 ранку 3 квітня в Україні підтверджені 942 випадку коронавіруса. З них 5 у Полтавській області.

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