Житель Дніпра погрожував підірвати багатоповерхівку: спецназ поліції зумів його знешкодити

Повідомлення про загрозу вибуху багатоповерхівки надійшло в поліцію 12 травня близько 10:00. На місце події виїхали правоохоронці, вибухотехніки та рятувальники. За силової підтримки спецсил підрозділу КОРД був затриманий 43-річний місцевий житель.

Як з'ясувалося, він сховався в балконному підвалі з гранатою Ф-1 і погрожував її підірвати. Наразі слідчі вирішують питання про затримання чоловіка за ст. 208 КПК та відкриття кримінальної справи за ст. 263 КК України (Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами).

Фото: затримання чоловіка, який погрожував підірвати багатоповерхівку в Дніпрі (dp.npu.gov.ua)