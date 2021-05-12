RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Житель Дніпра погрожував підірвати багатоповерхівку: спецназ поліції зумів його знешкодити

Автор: РБК-Україна

Вдень 12 травня спецсили Нацполіції затримали 43-річного раніше судимого чоловіка. Він погрожував підірвати багатоповерховий будинок по проспекту Героїв.

Про це повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції України по Дніпропетровській області.

Повідомлення про загрозу вибуху багатоповерхівки надійшло в поліцію 12 травня близько 10:00. На місце події виїхали правоохоронці, вибухотехніки та рятувальники. За силової підтримки спецсил підрозділу КОРД був затриманий 43-річний місцевий житель.

Як з'ясувалося, він сховався в балконному підвалі з гранатою Ф-1 і погрожував її підірвати. Наразі слідчі вирішують питання про затримання чоловіка за ст. 208 КПК та відкриття кримінальної справи за ст. 263 КК України (Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами).

Фото: затримання чоловіка, який погрожував підірвати багатоповерхівку в Дніпрі (dp.npu.gov.ua)

Нагадаємо, 28 січня в Нікополі (Дніпропетровська область) чоловік підірвав на території дитячого садка саморобний вибуховий пристрій. Правоохоронці його розшукали та затримали.

Крім того, 11 січня у Вінниці стався вибух на території дитячого садка, в результаті якого постраждали діти. Правоохоронці встановили, що на території дитсадка могла вибухнути саморобна петарда.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Дніпровзрывчатка