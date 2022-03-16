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Жирнов розповів, як Київ готується давати відсіч російським військам

Микола Жирнов (facebook.com.Дмитрий Шереметьев)
Автор: Тетяна Самарук

Начальник Київської міської військової адміністрації Микола Жирнов розповів, як столиця збирається давати відсіч російським військовим.

Про це він розповів у інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, сили українських військ з кожним днем зростають, також збільшується оснащення та озброєння.

Окрім того, навколо Києва та у столиці створили велике угрупування військ.

"Побудована система оборонних рубежів, районів та позицій, облаштовані різного роду загородження, включаючи мінно-вибухові, облаштовані сюрпризи для тих, хто хоче зайти в місто. Створена система вогневого ураження, протиповітряної оборони, а також матеріально-технічного забезпечення", - сказав Жирнов.

Також зараз накопичені запаси боєприпасів, продовольства, медикаментів, які забезпечують введення довготривалої оборони.

До того ж при районних радах міста формують і набирають додаткові добровольчі загони територіальної оборони, які зараз проходять підготовку та отримують завдання по обороні Києва.

Як розповів Жирнов, додаткова мобілізація не планується, адже достатньо людей, які записуються як добровольці до лав сил оборони.

"Можна з упевненістю сказати, що військовим командуванням вжито всіх необхідних заходів для оборони міста", - додав він.

Раніше ми повідомляли, що Жирнов пояснив, чому Росії не вдасться штурмувати Київ.

Також голова військової адміністрації Києва казав, що Київ не в облозі й оточення міста немає.

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