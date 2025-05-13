Женская трагедия Каина и Авеля? Театр Франко берется за мощную драму Забужко

Какой спектакль решили поставить в театре имени Франко

В театре поделились, что начали работу над новым спектаклем.

"Уже вскоре на нашей сцене появится "Калиновая свирель" по произведению Оксаны Забужко", - рассказали украинцам в пресс-службе заведения.

Начало рабочего процесса (фото: facebook.com/frankotheatre/Julia Weber)

Уточняется, что за постановку взялась режиссер Тина Еременко-Ворожбит.

Первые шаги в создании нового спектакля (фото: facebook.com/frankotheatre/Julia Weber)

Ценителям театрального искусства сообщили, что это будет "напряженная психологическая драма с барокковым колоритом".

Планирование театральной постановки (фото: facebook.com/frankotheatre/Julia Weber)

"Это история о тьме, которая не может победить свет, и о силе правды, которая прорывается сквозь густой мрак", - добавили в академическом драматическом театре.

Публикация театра (скриншот: facebook.com/frankotheatre)

Стоит отметить, что о дате премьеры пока не сообщают. Однако следить за расписанием спектаклей театра Франко можно с помощью онлайн-афиши.

Чем особенна повесть Забужко про калиновую свирель

Повесть Забужко под названием "Сказка про калиновую свирель" была опубликована впервые в 2000 году.

Она переводилась на разные языки (польский, чешский, фарси) и с успехом выставлялась на театральных сценах в Украине и за границей.

Повесть Забужко легла в основу театрального представления (фото: facebook.com/frankotheatre/Julia Weber)

В основу произведения положена народная "Сказка о странной свирели", мотив и основа сюжета которой связаны с превращением человека - живой души - в дерево.

В своей повести Забужко:

исследует "вечные" вопросы, которые испокон веков волнуют человека (откуда прорастает зло в нашей душе, можно ли остановить преступление и грех, распознав его в зародыше);

рассказывает "женскую" версию легенды о Каине и Авеле (когда одна сестра убивает другую).

"Это - повесть-притча, повесть-миф, повесть-метафора, выполненная в "прафольклорном" русле с использованием огромного фольклорного материала", - считает литературовед Ярослав Голобородько.