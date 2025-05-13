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Женская трагедия Каина и Авеля? Театр Франко берется за мощную драму Забужко

Вторник 13 мая 2025 11:32
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Женская трагедия Каина и Авеля? Театр Франко берется за мощную драму Забужко В театре имени Франко в Киеве работают над новым спектаклем (фото: facebook.com/frankotheatre/Julia Weber)
Автор: Ирина Костенко

Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко в Киеве начал работу над новым спектаклем. В его основу ляжет известное произведение украинской писательницы и литературоведа Оксаны Забужко.

Подробнее о том, какой именно спектакль смогут увидеть зрители столичного театра и чем он особенный, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Какой спектакль решили поставить в театре имени Франко

В театре поделились, что начали работу над новым спектаклем.

"Уже вскоре на нашей сцене появится "Калиновая свирель" по произведению Оксаны Забужко", - рассказали украинцам в пресс-службе заведения.

Женская трагедия Каина и Авеля? Театр Франко берется за мощную драму ЗабужкоНачало рабочего процесса (фото: facebook.com/frankotheatre/Julia Weber)

Уточняется, что за постановку взялась режиссер Тина Еременко-Ворожбит.

Женская трагедия Каина и Авеля? Театр Франко берется за мощную драму ЗабужкоПервые шаги в создании нового спектакля (фото: facebook.com/frankotheatre/Julia Weber)

Ценителям театрального искусства сообщили, что это будет "напряженная психологическая драма с барокковым колоритом".

Женская трагедия Каина и Авеля? Театр Франко берется за мощную драму ЗабужкоПланирование театральной постановки (фото: facebook.com/frankotheatre/Julia Weber)

"Это история о тьме, которая не может победить свет, и о силе правды, которая прорывается сквозь густой мрак", - добавили в академическом драматическом театре.

Женская трагедия Каина и Авеля? Театр Франко берется за мощную драму ЗабужкоПубликация театра (скриншот: facebook.com/frankotheatre)

Стоит отметить, что о дате премьеры пока не сообщают. Однако следить за расписанием спектаклей театра Франко можно с помощью онлайн-афиши.

Чем особенна повесть Забужко про калиновую свирель

Повесть Забужко под названием "Сказка про калиновую свирель" была опубликована впервые в 2000 году.

Она переводилась на разные языки (польский, чешский, фарси) и с успехом выставлялась на театральных сценах в Украине и за границей.

Женская трагедия Каина и Авеля? Театр Франко берется за мощную драму ЗабужкоПовесть Забужко легла в основу театрального представления (фото: facebook.com/frankotheatre/Julia Weber)

В основу произведения положена народная "Сказка о странной свирели", мотив и основа сюжета которой связаны с превращением человека - живой души - в дерево.

В своей повести Забужко:

  • исследует "вечные" вопросы, которые испокон веков волнуют человека (откуда прорастает зло в нашей душе, можно ли остановить преступление и грех, распознав его в зародыше);
  • рассказывает "женскую" версию легенды о Каине и Авеле (когда одна сестра убивает другую).

"Это - повесть-притча, повесть-миф, повесть-метафора, выполненная в "прафольклорном" русле с использованием огромного фольклорного материала", - считает литературовед Ярослав Голобородько.

Напомним, ранее мы рассказывали, что театр Франко изменил правила продажи билетов на спектакли.

Читайте также о главных концертах, шоу и спектаклях в Киеве в мае, которые нельзя пропустить.

При подготовке материала были использованы следующие источники: пресс-служба Национального академического драматического театра имени Ивана Франко в Facebook, Wikipedia.

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