Женская трагедия Каина и Авеля? Театр Франко берется за мощную драму Забужко
Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко в Киеве начал работу над новым спектаклем. В его основу ляжет известное произведение украинской писательницы и литературоведа Оксаны Забужко.
Подробнее о том, какой именно спектакль смогут увидеть зрители столичного театра и чем он особенный, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Какой спектакль решили поставить в театре имени Франко
В театре поделились, что начали работу над новым спектаклем.
"Уже вскоре на нашей сцене появится "Калиновая свирель" по произведению Оксаны Забужко", - рассказали украинцам в пресс-службе заведения.
Начало рабочего процесса (фото: facebook.com/frankotheatre/Julia Weber)
Уточняется, что за постановку взялась режиссер Тина Еременко-Ворожбит.
Первые шаги в создании нового спектакля (фото: facebook.com/frankotheatre/Julia Weber)
Ценителям театрального искусства сообщили, что это будет "напряженная психологическая драма с барокковым колоритом".
Планирование театральной постановки (фото: facebook.com/frankotheatre/Julia Weber)
"Это история о тьме, которая не может победить свет, и о силе правды, которая прорывается сквозь густой мрак", - добавили в академическом драматическом театре.
Публикация театра (скриншот: facebook.com/frankotheatre)
Стоит отметить, что о дате премьеры пока не сообщают. Однако следить за расписанием спектаклей театра Франко можно с помощью онлайн-афиши.
Чем особенна повесть Забужко про калиновую свирель
Повесть Забужко под названием "Сказка про калиновую свирель" была опубликована впервые в 2000 году.
Она переводилась на разные языки (польский, чешский, фарси) и с успехом выставлялась на театральных сценах в Украине и за границей.
Повесть Забужко легла в основу театрального представления (фото: facebook.com/frankotheatre/Julia Weber)
В основу произведения положена народная "Сказка о странной свирели", мотив и основа сюжета которой связаны с превращением человека - живой души - в дерево.
В своей повести Забужко:
- исследует "вечные" вопросы, которые испокон веков волнуют человека (откуда прорастает зло в нашей душе, можно ли остановить преступление и грех, распознав его в зародыше);
- рассказывает "женскую" версию легенды о Каине и Авеле (когда одна сестра убивает другую).
"Это - повесть-притча, повесть-миф, повесть-метафора, выполненная в "прафольклорном" русле с использованием огромного фольклорного материала", - считает литературовед Ярослав Голобородько.
Напомним, ранее мы рассказывали, что театр Франко изменил правила продажи билетов на спектакли.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: пресс-служба Национального академического драматического театра имени Ивана Франко в Facebook, Wikipedia.
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