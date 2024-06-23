Женщину, повредившую могилы военных в Киеве, отправили в психбольницу

Женщину, повредившую могилы погибших военных на территории Аскольдовой могилы в Киеве, отправили на два месяца в психбольницу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Как рассказал источник РБК-Украина, 60-летняя женщина будет 60 дней в специализированном заведении в Глевахе. Она будет находиться в условиях, исключающих ее опасное поведение, добавил источник.
Как известно, женщине сообщили о подозрении по факту надругательства над могилами защитников Украины по хулиганским мотивам - ч. 3 ст. 297 УК Украины. Санкция статьи - от ограничения свободы на срок от четырех до пяти лет до лишения свободы от четырех до семи лет.
На днях стало известно о надругательстве над могилами погибших военнослужащих Дмитрия Коцюбайло ("Да Винчи"), Андрея Пильщикова ("Джус") и Павла Петриченко на Аскольдовой могиле в Киеве.
Как выяснили правоохранители, надругательство совершила 60-летняя женщина. Она избила могилы палкой, сорвала и поломала памятные таблички, а также разбила лампадки. Свои мотивы женщина объяснить не смогла, она была задержана и отправлена на судебно-медицинскую экспертизу.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.