Женщину, повредившую могилы военных в Киеве, отправили в психбольницу

Как рассказал источник РБК-Украина, 60-летняя женщина будет 60 дней в специализированном заведении в Глевахе. Она будет находиться в условиях, исключающих ее опасное поведение, добавил источник.

Как известно, женщине сообщили о подозрении по факту надругательства над могилами защитников Украины по хулиганским мотивам - ч. 3 ст. 297 УК Украины. Санкция статьи - от ограничения свободы на срок от четырех до пяти лет до лишения свободы от четырех до семи лет.