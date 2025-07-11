Женщина похудела на 25 кг и "помолодела на 10 лет" без жиросжигающих уколов: вот ее секрет

История похудения Линдси Келли

45-летняя Линдси Келли из Болтона раньше проводила лето, поглощая жирные блюда на вынос, и могла "легко выпить бутылку красного" или даже две - за выходные. Но после изменения образа жизни она поразила друзей и семью своей трансформацией: люди говорят ей, что она "выглядит на 10 лет моложе".

Так выглядела Линдси до похудения (Скриншот)

"Я не могла подняться по лестнице, не задыхаясь", - признается Линдси.

Переломный момент наступил, когда ее вес достиг 83 килограммов.

До трансформации Линдси рассказывает, что чувствовала себя на десятилетие старше своего возраста.

"Я сбросила почти 25 килограммов, чувствуя себя на 70 лет - у меня не было энергии двигаться", - говорит она.

"Я обожала накладывать себе полную тарелку и с удовольствием ела по крайней мере один кебаб с картошкой фри или KFC каждую неделю. Я легко могла выпить бутылку красного вина или несколько джин-тоников в пятницу и субботу. Я стыдилась своего здоровья и едва могла играть со своим сыном", - вспоминает женщина.

Полная решимости чувствовать себя лучше, она записалась в спортзал и начала поднимать веса четыре-пять раз в неделю.

Так выглядит Линдси после похудения (Скриншот)

Советы Линдси, как похудеть без уколов

Линдси настаивает, что поддерживать форму не так сложно, как кажется. Ее золотые правила включают: