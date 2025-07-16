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Женщина избавилась от морщин и похудела почти на 10 кг за 30 дней: на какой диете она была

Среда 16 июля 2025 11:46
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Женщина избавилась от морщин и похудела почти на 10 кг за 30 дней: на какой диете она была Фото: Женщина похудела почти на 10 кг за месяц (Unsplash)
Автор: Людмила Жукова

30-летняя Янис Луизе Роча Лейтес утверждает, что все ее морщины исчезли за 30 дней, она сбросила 9 килограммов и даже забеременела после того, как перешла на специальную диету.

Что именно ела женщина и как ей удалось похудеть, объясняет РБК-Украина со ссылкой на Mirror.

История похудения женщины

Луизе рассказывает, что до изменения питания она "не чувствовала себя собой", страдала от "мелких красных точек" на коже, нехватки энергии и выпадения волос.

Тогда женщина решила попробовать хищную диету (carnivore diet) - безуглеводный рацион, состоящий исключительно из продуктов животного происхождения.

Она провела 30-дневное "очищение", потребляя только мясо, соль и воду. По ее словам, она сбросила 9 килограммов, ее кожа очистилась, а менструальный цикл нормализовался. Она даже считает, что диета помогла ей забеременеть в январе этого года.

Янис Луизе все еще придерживается диеты, но включила фрукты и некоторые углеводы во время беременности - и планирует познакомить своего ребенка с хищной диетой.

"Моя кожа очистилась. Раньше у меня были как бы пятна - маленькие красные пятнышки. Мое лицо отекало. Мои морщины исчезли. Казалось, будто мне сделали ботокс. Эта диета помогла мне забеременеть. Это ощущение, будто ты биохакаешь свое тело", - рассказала Янис Луизе, которая работает визажистом.

Женщина избавилась от морщин и похудела почти на 10 кг за 30 дней: на какой диете она былаРезультаты похудения Луизе (Скриншот)

Что именно сейчас ест женщина

Янис Луизе съедает 300 г мяса в день - обычно она предпочитает красное мясо, но меняет его на курицу и свинину.

На завтрак она ест яичницу с мясом, иногда костный бульон, а на поздний обед - жареное мясо.

"Я всегда чувствовала, что что-то не так с овощами. Хотя они были органическими, я всегда чувствовала вздутие живота", - сказала она.

"Эта диета помогает бороться с тягой к еде, я была большой сладкоежкой, но больше нет. Я чувствую себя совершенно новым человеком", - отметила она.

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