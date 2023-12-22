Женщина попросила "напугать мобилизацией". Появились детали инцидента с военными и скорой в Одессе

По результатам проверки и в рамках служебного расследования было установлено, что сотрудники ТЦК не участвовали в событиях, освещенных в соцсетях.

"Разбор обстоятельств показал, что несознательная гражданка попросила своего знакомого, военнослужащего одной из бригад, выполняющего боевую задачу на востоке Украины, "напугать мобилизацией" своего мужа, с которым находится в бракоразводном процессе и не может прийти к согласию в разделе имущества", - пояснили в Силах обороны.

По данным проверки, военный поддался уговорам женщины и во время выполнения задач по доставке (сопровождению) в медицинские учреждения раненых и больных бригады в Одессе, в нарушение установленных требований и порядка, уговорил сослуживцев принять участие в "запугивании гражданина мобилизацией", что было осуществлено с использованием служебного специального транспорта.

"Сейчас служебное расследование продолжается, устанавливается степень вины каждого участника данного события относительно превышения служебных обязанностей, в ЕРДР внесены сведения об уголовном правонарушении", - добавили в Силах обороны.

Изменения в законопроекте по мобилизации

Напомним, в Украине работают над изменениями по правилам мобилизации, военного учета и прохождения военной службы. Президент Владимир Зеленский отметил, что эти изменения нужны, а от чиновников все чаще раздаются заявления о том, что новые инициативы будут известны уже в скором времени.

Так что известно о возможных изменениях в мобилизации - читайте в материале РБК-Украина.

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