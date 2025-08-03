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Женщина в больнице: на озере под Харьковом скутер влетел в "таблетку"

Воскресенье 03 августа 2025 16:45
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Женщина в больнице: на озере под Харьковом скутер влетел в "таблетку" Фото: женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

На водоеме под Харьковом произошла трагическая ситуация. Гидроцикл врезался в надувной матрас, в результате чего пострадала женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Полиции Харьковской области.

По данным правоохранителей, 2 августа на озере в поселке Безлюдовка (Харьковский район) произошло столкновение прогулочного гидроцикла с надувным матрасом для катания на воде, который был присоединен к другому водному скутеру.

В результате инцидента пассажирка так называемой резиновой "таблетки" 1992 года рождения была доставлена в больницу. Она была в тяжелом состоянии.

Известно, что полиция установила водителей двух скутеров. Это были мужчины 1995 года рождения. Их направили на освидетельствование. Кроме того, правоохранители изъяли два скутера и матрас для катания.

"Начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Также в полиции добавили, что сейчас устанавливаются свидетели и очевидцы происшествия.

Отметим, что трагические ситуацию могут быть не только на воде, но и на дороге.в связи с этим недавно в Патрульной полиции Киева дали совет водителям мотоциклов, каких правил придерживаться, чтобы поездка была безопасной.

Напомним, сегодня стало известно, что в поселке Ракитное Киевской области нетрезвый водитель легкового автомобиля сбил девочек, которые по обочине дороге. В результате обе девочки пострадали.

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Национальная полиция Харьков
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