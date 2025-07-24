Женщина хотела взорвать кафе в центре Киева в час пик: детали сорванного теракта от СБУ

Служба безопасности Украины сорвала попытку устроить теракт в самом центре Киева. Вечером 23 июля спецслужба задержала женщину, которая пыталась взорвать столичное кафе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Как проинформировали в СБУ, женщина хотела заложить в кафе два самодельных взрывных устройства общей мощностью около 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте. А потом российские спецслужбисты планировали дистанционно взорвать оба устройства в вечерний час-пик, чтобы убить максимальное количество людей.

"Сотрудники СБУ разоблачили вражеский замысел и задержали фигурантку "на горячем", когда она зашла в кафе со спрятанными в сумку СВУ", - сообщили в ведомстве.

Как установило следствие, российский заказ выполняла киевлянка, которую оккупанты завербовали для совершения теракта под "чужим флагом", убедив женщину, что она якобы должна выполнить задание украинской спецслужбы.

"Задокументировано, что она получила от российского куратора геолокацию места запланированного теракта, где должна была оставить взрывчатку", - говорится в сообщении.

СБУ изъяла у задержанной мобильный телефон с доказательствами ее связей с оккупантами. Сейчас устанавливается, как именно она получила взрывчатку. Решается вопрос о правовой квалификации ее действий.

Служба безопасности отметила, что никогда не вербует лиц по телефону, не ставит сомнительных задач и действует исключительно в рамках закона. Если вам поступают подозрительные обращения якобы от СБУ - обращайтесь на горячую линию 0 800 501 482 или в чат-бот "Спали ФСБшника" t.me/spaly_fsb_bot.

Фото: СБУ задержала агента ФСБ, которая готовила теракт в центр Киева (t.me/SBUkr)