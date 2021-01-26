Житловий комплекс «TRIIINITY» — це стиль життя, де ваш дім, ваші почуття та ви на першому місці.

Міжнародна девелоперська компанія SEVEN HILLS працює на українському ринку нерухомості вже 15 років. Та завдяки досвіду втілення масштабних проєктів не лише в Україні, але і по всьому світу, здобула статус надійного партнера та забудовника.

Зразковими проєктами компанії стали комплекси Park Avenue та Park Avenue VIP. Вони визнані кращими житловими комплексами Східної Європи та Азії 2016-го і 2018-го років на думку журі EEA Real Estate Forum & Project Awards. Також команда Seven Hills здобула низку професійних нагород як за якість втілених проєктів, так і за висококласний сервіс.

«TRIIINITY — це третій проєкт в українському портфоліо девелоперської групи SEVEN HILLS. Основою для створення концепції стали три ключові елементи, які створюють гармонію: ваш будинок, ваші почуття і ви» — говорить генеральний директор компанії Наталія Дівєєва.

Житловий комплекс «TRIIINITY» будується в самому серці Києва — на Печерську. Усього за кілька хвилин від центру, на перетині двох вулиць — Іоанна Павла ІІ та Василя Тютюнника. Ідеальне розташування для тих, хто прагне бути в епіцентрі культурного та ділового життя столиці.

Ззовні бурхливе життя центра міста, та в самому комплексі найвищою цінністю стане затишок та комфорт жителів. На три будинки комплексу передбачено лише 400 квартир преміум сегменту та майже 600 машиномісць на дворівневому підземному паркінгу. Комерційні приміщення розташовані на зовнішній частині комплексу, аби внутрішній двір залишався виключно для жителів комплексу.

«Багаторічний успішний досвід попередніх проєктів, таких як PARK AVENUE та PARK AVENUE VIP, та бажання слухати і чути клієнтів, дозволяє втілити у проекті TRIIINITY, найбільш затребувані характеристики і якості, очікувані на ринку нерухомості преміального рівня. Безумовно, основою всього є надійність і стабільність.» —коментує комерційний директор компанії Владислав Максим’як.

Всі взяті на себе зобов'язання, девелоперська група SEVEN HILLS якісно виконує з 2006 року. Варто відзначити, що всі зобов'язання компанії були виконані в строк, на всіх етапах реалізації проектів PARK AVENUE і PARK AVENUE VIP. Проект TRIIINITY не виняток, а якісне продовження успішної історії девелопера.

Сучасний комплекс уособлює триєдність стилю, технологій і природи. Тому цифра «ІІІ», як основа концепції, обрана не випадково. І з цього місця трохи детальніше.

Третій проєкт, три будинки та три матеріали, що були обрані для проєкту: камінь, рожеве золото і сиве дерево. Такі дизайнерські акценти якнайкраще здатні підкреслити триєдність стилю, що відображена у кожному елементі проєкту.

На закритому подвір’ї передбачені технологічні інтерактивні майданчики для дітей, а для дорослих — спортивні майданчики, бігові доріжки та зони відпочинку разом із затишною кав’ярнею.

Також для збільшення внутрішньої інфраструктури заплановано дві тераси загального користування. Тут буде передбачена зона барбекю, літній кінотеатр та місце для відпочинку. Усе це на висотних поверхах, аби резиденти комплексу мали змогу насолоджуватись приголомшливим видом на центр міста.

Додатково на даху передбачене окреме приміщення з панорамою міста, яке можна використовувати, як конференц-зал для ділових зустрічей або для проведення вечірок.

Проєкт «TRIIINITY» уже взяв старт: отримана вся дозвільна документація та розпочато роботи на майданчику.

Житловий комплекс «TRIIINITY» — це стиль життя, де ваш дім, ваші почуття та ви на першому місці.