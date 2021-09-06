Експерти прогнозують здорожчання на первинному ринку нерухомості на 5-10% до кінця року

Юрій Піта, президент АФНУ, зазначив, що, починаючи з липня, кількість інвестиційних угод на первинному та вторинному ринках скоротилася майже на 25%. Попри очікуване осіннє пожвавлення на ринку житлової нерухомості, цінова ситуація буде досить стабільною.

“Зростання цін матиме більш інерційний характер, переважно внаслідок активності покупців, що вкладатимуться у житло суто з інвестиційною метою. Проте, ресурс потенційних покупців наразі майже вичерпався. В Україні лише 7-8% громадян можуть дозволити собі купівлю житла за наявні кошти, за програмами іпотеки чи розтермінування. Така обмежена кількість потенційних покупців є найголовнішим фактором стримування зростання цін", - наголосив експерт.

Він повідомив, що на первинному ринку нерухомості найбільших міст України - Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова - з початку року вартість квартир виросла на 18-20%. Натомість в інших обласних центрах, таких як Вінниця, Івано-Франківськ, Рівне - здорожчання становило до 15%.

До кінця року очікується, що житло від забудовників може додати в ціні від 5% до 10% залежно від регіону, локації, рекреаційних та інфраструктурних можливостей для майбутніх мешканців.

“Первинний ринок цікавить понад 80% всіх інвесторів, що намагаються зберегти та примножити свої кошти, вкладаючи їх у нерухоме майно. Протягом 2021 року понад дві третини всіх інвестиційних угод припали на 1-2-кімнатні квартири площею до 60 кв. м на початкових стадіях будівництва, майже на “стартовій” ціні продажу. Вкладання коштів на початку будівництва, попри наявні ризики, що будинок не буде зведений вчасно, мотивоване тим, що за 1,5-2 роки вартість придбаної квартири стане дорожчою щонайменше на 30%”, — підкреслив очільник Асоціації.

Спираючись на офіційні дані, за перше півріччя капітальні інвестиції операцій з нерухомим майном перевищили 9 млрд грн. За даними АФНУ, понад 70% (більш ніж 6 млрд грн), стосуються первинного ринку.