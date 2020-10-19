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Після жорстокого вбивства вчителя Франція має намір вислати понад 200 іноземців

Автор: Артур Родивилов

Міністр внутрішніх справ Франції Жерар Дарманен зібрав на відеоконференцію префектів і зажадав активізувати висилку 231 людини, підозрюваних у радикальному ісламізмі. Також чиновник має намір підняти питання про посилення правил для надання політичного притулку.

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Про це повідомляє Europe 1.

Кандидати на висилку обрані поки тільки серед нелегальних іммігрантів, які перебувають на французькій території без документів і без надії їх коли-небудь отримати.

180 осіб сидять в тюрмах, ще 51 особу мають затримати найближчим часом.

Нагадаємо, 16 жовтня в місті Конфлан-Сент-Оноріне на захід від Парижа молодий чоловік відрубав голову шкільному вчителеві історії, який показав дітям карикатури на пророка Мухаммеда від журналу Charlie Hebdo.

Злочинець був застрелений співробітниками поліції. Вчителя вбив 18-річний житель Москви чеченського походження.

Президент Франції Емманюель Макрон назвав подію "ісламським терактом". Поліція провела затримання у справі про вбивство.

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