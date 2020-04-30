Жорстоке вбивство дитини в Харкові: підозрювану заарештували на два місяці без застави

Жінку, яку затримали у справі жорстокого вбивства дитини в Харкові, суд заарештував на два місяці без права на внесення застави. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Як повідомляється, в ході судового засідання, жінка перекрикувала суддю. Вона спростовувала інформацію про те, що розправилася з 13-річною дівчинкою.

"Донька у мене не Крістіна, а звуть Єва, щоб ви знали. Є питання? Немає. А скоро буде Адам. Все в порядку. За дочку я проливаю кров свою і вашу", - заявила жінка.

Суд обрав жительці селища Подвірки запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 днів без права внесення застави. Кримінальне провадження відкрито за статтею 115 КК України ("умисне вбивство малолітньої дитини"). У разі, якщо вина матері буде доведена, їй загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, вранці в четвер, 30 квітня, в Харкові на вулиці Полтавський шлях знайшли оголену жінку, яка одній руці вона тримала ніж, в іншого - пакет, в якому знаходилася відрізана голова дитини. Пізніше стало відомо, що це була її 13-річна дочка.

Крім того, підозрюваних у замаху на депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва, в результаті якого загинув його дитина, загрожує до 15 років в'язниці або довічне ув'язнення.