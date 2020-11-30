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Жорстоке поводження з тваринами: ВР рекомендують доопрацювати закон про відповідальність

Україна, Понеділок 30 листопада 2020 16:59
Жорстоке поводження з тваринами: ВР рекомендують доопрацювати закон про відповідальність
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховній раді рекомендують доопрацювати закон про посилення відповідальності за жорстоке поводження з тваринами. Відповідний законопроект №2351 рекомендується направити на повторне друге читання.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Голова комітету з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко зазначив, що до даного законопроекту надійшли додаткові зауваження.

"Комітет з питань правоохоронної діяльності наполягає на необхідності розділення даного проекту на дві частини: основну, якою вносяться зміни до ряду законів, і ту, що стосується внесення змін до кодексів. Комітет прийняв рішення рекомендувати Раді направити законопроект на доопрацювання з наступним поданням на повторне друге читання", - вказано у повідомленні.

Документ пропонує заборонити винищування з метою регулювання чисельності бездомних тварин, бити, вбивати, отруювати або калічити бездомних і домашніх тварин. Крім того, забороняється жебрацтво із бездомними, свійськими та дикими тваринами.

Нагадаємо, на початку лютого Рада підтримала за основу у першому читанні законопроект №2351, за нього проголосували 318 парламентарів.

Як писало РБК-Україна, в листопаді 2018 року парламент 8 скликання провалив законопроект №6598, яким пропонувалася кримінальна відповідальність за жорстоке поводження з бездомними тваринами.

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