Жорстоке поводження з тваринами: Раді рекомендують схвалити доопрацьований закон

Верховній раді рекомендують схвалити доопрацьований закон про протидію жорстокому поводженню з тваринами. Комітет з питань екологічної політики та природокористування надав відповідну рекомендацію щодо законопроекту №2351.

"Комітет вирішив рекомендувати Верховній раді прийняти законопроект у цілому з урахуванням поправок і пропозицій, підтриманих комітетом під час його розгляду", - вказано у повідомленні.

Зазначимо, закон забороняє винищування для регулювання чисельності бездомних тварин, бити, вбивати, отруювати або калічити бездомних і домашніх тварин. Крім того, забороняється жебрацтво з бездомними, свійськими та дикими тваринами.

Раніше комітет з питань правоохоронної діяльності наполягав на розділенні даного проекту на дві частини: основну, якою вносяться зміни до низки законів, і ту, що стосується внесення змін до кодексів. У зв'язку з чим профільний комітет рекомендував ВР відправити документ на повторне друге читання.