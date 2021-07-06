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Жорстоке поводження з тваринами: Раді рекомендують схвалити доопрацьований закон

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Україна, Вівторок 06 липня 2021 14:05
Жорстоке поводження з тваринами: Раді рекомендують схвалити доопрацьований закон Фото: Раді рекомендують заборонити жорстоке поводження з тваринами в Україні (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховній раді рекомендують схвалити доопрацьований закон про протидію жорстокому поводженню з тваринами. Комітет з питань екологічної політики та природокористування надав відповідну рекомендацію щодо законопроекту №2351.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату ВР.

"Комітет вирішив рекомендувати Верховній раді прийняти законопроект у цілому з урахуванням поправок і пропозицій, підтриманих комітетом під час його розгляду", - вказано у повідомленні.

Зазначимо, закон забороняє винищування для регулювання чисельності бездомних тварин, бити, вбивати, отруювати або калічити бездомних і домашніх тварин. Крім того, забороняється жебрацтво з бездомними, свійськими та дикими тваринами.

Раніше комітет з питань правоохоронної діяльності наполягав на розділенні даного проекту на дві частини: основну, якою вносяться зміни до низки законів, і ту, що стосується внесення змін до кодексів. У зв'язку з чим профільний комітет рекомендував ВР відправити документ на повторне друге читання.

Нагадаємо, на початку лютого парламент направив цей закон на повторне друге читання до комітету.

Як писало РБК-Україна, на початку лютого минулого року Рада підтримала за основу в першому читанні законопроект №2351, за нього проголосували 318 парламентаріїв.

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