Жертву зґвалтування в Кагарлику взяли під цілодобову охорону

Потерпілу у справі про зґвалтування в Кагарлику взяли під цілодобову охорону. У її будинку також обладнали тривожну кнопку виклику поліції.

Про це РБК-Україна повідомила прес-секретар Національної поліції Київської області Віталіна Грохольська.

Вона зазначила, що наказ про надання охорони було підписано ще 17 червня.

"Організація забезпечення - на полку поліції особливого призначення Київської області. Цілодобова охорона надана з сьогоднішнього дня", - повідомила Грохольська.

За її словами, поліція забезпечує цілодобову охорону за місцем проживання і за його межами.

"Крім того, управління поліції обладнало житло потерпілої тривожною кнопкою. Жінка може натиснути кнопку і викликати поліцію в разі небезпеки. Ця кнопка виведена на телефон "102". В разі чого, буде реагувати. Кнопка це для форс-мажору. А так, вони постійно присутні і вдень, і вночі ", - додала вона.

Нагадаємо, сьогодні РБК-Україна писало, що адвокати потерпілої намагаються домогтися охорони для неї.

Зґвалтування в Кагарлику сталося наприкінці травня 2020 року в місцевій поліцейській дільниці; на сьогодні всі поліцейські виведені за штат, а сам відділ остаточно ліквідують 25 липня.