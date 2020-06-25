Жертву зґвалтування в Кагарлику взяли під цілодобову охорону

Потерпілій забезпечили охорону з 25 червня
Потерпілу у справі про зґвалтування в Кагарлику взяли під цілодобову охорону. У її будинку також обладнали тривожну кнопку виклику поліції.
Про це РБК-Україна повідомила прес-секретар Національної поліції Київської області Віталіна Грохольська.
Вона зазначила, що наказ про надання охорони було підписано ще 17 червня.
"Організація забезпечення - на полку поліції особливого призначення Київської області. Цілодобова охорона надана з сьогоднішнього дня", - повідомила Грохольська.
За її словами, поліція забезпечує цілодобову охорону за місцем проживання і за його межами.
"Крім того, управління поліції обладнало житло потерпілої тривожною кнопкою. Жінка може натиснути кнопку і викликати поліцію в разі небезпеки. Ця кнопка виведена на телефон "102". В разі чого, буде реагувати. Кнопка це для форс-мажору. А так, вони постійно присутні і вдень, і вночі ", - додала вона.
Нагадаємо, сьогодні РБК-Україна писало, що адвокати потерпілої намагаються домогтися охорони для неї.
Зґвалтування в Кагарлику сталося наприкінці травня 2020 року в місцевій поліцейській дільниці; на сьогодні всі поліцейські виведені за штат, а сам відділ остаточно ліквідують 25 липня.
Автор: Анастасия Светлевская