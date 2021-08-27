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Жертвами теракту в Кабулі стали двоє британців, ще двоє отримали поранення

Автор: Дмитрий Кузнецов

Двоє громадян Великобританії загинули, ще двоє отримали поранення в результаті терористичної атаки, здійсненої 26 серпня біля аеропорту Кабула. Серед загиблих також дитина британського підданого, проте дані про його громадянство не наводяться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС Великобританії Домініка Рааба.

"Я глибоко засмучений, дізнавшись, що двоє британських громадян і дитина іншого британського підданого були вбиті в результаті вчорашнього терористичного нападу. Ще двоє отримали поранення", - сказав він.

Міністр додав, що загиблі були безневинними людьми і намагалися врятувати своїх близьких у Великобританії. "Їх вбили боягузливі терористи", - резюмував Рааб.

Нагадаємо, 26 серпня в Кабулі сталася серія вибухів біля аеропорту Кабула. Загини не менше 170 осіб, у тому числі 13 американських військових.

Зазначимо, сьогодні після терактів в аеропорту Кабула відновили евакуаційні рейси.

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