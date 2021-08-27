Жертвами теракту в Кабулі стали двоє британців, ще двоє отримали поранення

Двоє громадян Великобританії загинули, ще двоє отримали поранення в результаті терористичної атаки, здійсненої 26 серпня біля аеропорту Кабула. Серед загиблих також дитина британського підданого, проте дані про його громадянство не наводяться.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС Великобританії Домініка Рааба.
"Я глибоко засмучений, дізнавшись, що двоє британських громадян і дитина іншого британського підданого були вбиті в результаті вчорашнього терористичного нападу. Ще двоє отримали поранення", - сказав він.
Міністр додав, що загиблі були безневинними людьми і намагалися врятувати своїх близьких у Великобританії. "Їх вбили боягузливі терористи", - резюмував Рааб.
Нагадаємо, 26 серпня в Кабулі сталася серія вибухів біля аеропорту Кабула. Загини не менше 170 осіб, у тому числі 13 американських військових.
Зазначимо, сьогодні після терактів в аеропорту Кабула відновили евакуаційні рейси.