Жертвами розстрілу в Житомирській області стали добровольці АТО

Семеро осіб, яких розстріляли у Житомирській області, були добровольцями АТО. Наймолодшому з них було 30 років.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла керівниця прес-служби поліції Житомирської області Алла Ващенко.

Також вона повідомила, що найстаршому з загиблих було 60 років.

"Загинуло на місті події семеро осіб. Так, це було всі добровольці АТО. Наймолодший 1990-го року, найстарший 1960-го року", - заявила Ващенко.

Нагадаємо, на березі ставка, неподалік від села Новоселиця Попільнянського району відпочивала компанія киян. Один з них, на ґрунті раптово виниклих різких неприязних відносин, почав стріляти. В результаті він убив 7 людей. Лише один, почувши постріли, встиг втекти в ліс, вийти в село і викликати поліцію.

У зв'язку з цим, почали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство двох і більше осіб). Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Стрілка затримали, мисливську рушницю вилучили. Чоловік буде направлений на судово психіатричну експертизу.