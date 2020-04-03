Жертвами коронавірусу за добу у Франції стали більше 1300 людей

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Зокрема, через коронавірус померли 884 людей у будинках престарілих

Кількість жертв коронавірусу у Франції за добу зросла одразу на 1355. Про це заявив голова Генеральної дирекції охорони здоров'я країни Жером Саломон, повідомляє France24.

Зокрема, через коронавірус померли 884 людей у будинках престарілих та інших закладах догляду за літніми людьми. Також у Франції від коронавірусу померла 471 людина.

"У Франції ми стикаємося з винятковою епідемією з безпрецедентним впливом на здоров'я населення", - сказав Саломон.

Як зазначається, всього у Франції померли 5 387 людей.

Нагадаємо, у Франції десять пацієнтів дали свою згоду на дослідження препаратом, який повинен допомагати людям з важкими ускладненнями від коронавірусу. Лікарський препарат був зроблений на основі гемоглобіну морських хробаків і здатний доставляти в 40 разів більше кисню, ніж гемоглобін людини.

Крім того, Сполучені Штати можуть отримати вакцину від коронавірусу COVID-19 до наступного сезону захворювання, тобто до весни 2021 року. Зараз різні вакцини перебувають у першій фазі тестування.