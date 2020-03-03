Жертвами коронавірусу в Китаї стали 2943 осіб

Кількість жертв нового типу коронавірусу COVID-19 в Китаї досягла 2943. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну комісію з охорони здоров'я.

Згідно з останніми даними з 31 провінції, зафіксовані 80 151 підтверджений випадок зараження, з лікарень виписані всього 47 204 людини.

За добу було зареєстровано 31 загиблий від вірусу, 125 заразилися і 2742 видужали.

Нагадаємо, 2 березня ще 9 країн заявили про перші випадки інфікування коронавірусом COVID-19: Саудівська Аравія, Тунис Латвія, Сенегал, Йордания, Індонезія, Португалія і Марокко. Всього інфекція поширилася на 67 країн.

Крім того, захворювання коронавірусом COVID-19 підтвердили у співробітника іранського підрозділу Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Також РБК-Україна повідомляло, що в світі вже більше 3000 чоловік померли від коронавирусної інфекції, більшість смертей - на материковому Китаї.

Раніше глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреїсус заявив, що за добу за межами Китаю було зареєстровано майже у 9 разів більше випадків зараження, ніж в самому Китаї.