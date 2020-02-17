Жертвами коронавірусу в Китаї стали понад 1700 осіб

У Китаї кількість померлих від коронавірусу COVID-19 досягло 1 770 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державний комітет з питань гігієни і охорони здоров'я КНР.

За даними на північ, кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом досягла 70 548 осіб. З них зараз хворіють 57 934 людини, у важкому стані - 10 644 чоловік.

За останню добу в Китаї померло 105 осіб і виявлено 1,5 тисячі нових випадків захворювання.

Нагадаємо, головний виконавчий директор ВООЗ Сумія Свамінатан назвала терміни перших тестувань на людях вакцини від коронавірусу COVID-19. За її словами, це відбудеться менш ніж через півроку - через чотири-п'ять місяців. Зараз вже розробляються декілька вакцин від нового вірусу.

Раніше китайські вчені розробили портативний пристрій, яке може швидко діагностувати захворювання коронавірусом. Апарат здатний оперативно проводити аналіз крові людини на наявність коронавірусу.

Також РБК-Україна писало, що кількість заражених коронавірусом на круїзному лайнері Diamond Princess в Японії зросла до 355. У неділю японські медики підтвердили 70 нових випадків зараження.