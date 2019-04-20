Жертвами ДТП з автобусом в Казахстані стали понад 10 осіб

В результаті перекидання пасажирського автобусу на автодорозі Алмати-Ташкент у Казахстані загинули 11 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання zakon.kz.

Як повідомляється, у суботу, 20 квітня, на автодорозі Алмати-Ташкент сталося зіткнення легкового автомобіля з вантажівкою, що стояла вздовж дороги. Водій пасажирського автобусу, який слідував за легковиком, намагаючись уникнути зіткнення здійснив маневр, що спричинив перевертання транспортного засобу.

В результаті аварії 8 осіб загинули на місці, ще 32 людини були доправлені в лікарню з пораненнями різної тяжкості. В лікарні від отриманих травм померли ще 3 людини.

Зазначається, що за фактом інциденту відкрите досудове розслідування за ст. 345 ч. 4 Кримінального кодексу Казахстану.

Нагадаємо, раніше у центрі словацької столиці Братислави зіткнулися тролейбус та автобус. В результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали 12 осіб. Збиток від аварії оцінюється в 50 тис. євро.

Як писало РБК-Україна, на півночі Угорщини перекинувся автобус з українськими номерами, в результаті чого постраждали 14 осіб. Аварія сталася 11 серпня в місцевості Ноград на кордоні зі Словаччиною. Автобус рухався по 51 магістралі, вилетів з дороги і перекинувся на дах.