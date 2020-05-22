У жертв розстрілу в Житомирській області теж була зброя, - поліція

Фото: місце розстрілу в Житомирській області (zt.npu.gov.ua)

На місці розстрілу знайшли п'ять одиниць зброї

На місці розстрілу в Житомирській області поліція вилучила п'ять одиниць зброї, яка належала учасникам конфлікту. Вже опитано очевидців, вживаються подальші заходи.

Про це йдеться в повідомленні поліції Житомирської області.

У поліції уточнили, на відпочинок на ставок біля села Новоселиця приїхали вісім чоловіків, які були знайомі з орендарем і підтримували приятельські відносини.

Конфлікт виник між трьома чоловіками після вживання алкоголю: один з них - орендар, двоє - відпочиваючі.

"У ході конфлікту підозрюваний убив двох чоловіків, з якими випивав, потім пішов до іншого будиночка, де перебувало ще шість осіб. Там від його пострілів загинули п'ять осіб. Одному учаснику вдалося втекти в село, звідки він і повідомив про подію поліцейським", - йдеться в повідомленні.

Фото: місце розстрілу в Житомирській області (zt.npu.gov.ua)

В даний час встановлено особи загиблих: це - добровольці, учасники антитерористичної операції, жителі Києва віком від 29-ти до 50-ти років. Серед загиблих - троє військовослужбовців Національної гвардії України, які перебували на вихідних після повернення з ООС.

"Під час огляду місця події поліцейські вилучили 5 одиниць зброї. Встановлено, що вона зареєстрована й належить учасникам події. Серед вилученої зброї - мисливська рушниця, з якої стріляв орендар ставка", - відзначили в поліції.

Призначена судово-медичну експертизу тіл загиблих, опитано очевидців події, проводяться інші слідчі заходи. Триває подальше з'ясування обставин.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Офіс генпрокурора взяв на контроль справа про масовий розстріл в Житомирській області.

Крім того, в коментарі РБК-Україна керівник прес-служби місцевої поліції Алла Ващенко повідомила, що попередньою причиною трагедії став алкоголь. Поліція зіставляє свідчення, щоб зрозуміти мотив затриманого, однак вже прийшла до висновку, що конфлікт виник на грунті зловживання спиртним.

Автор: Іван Петров