RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Жертв не було". Окупанти планують приховати масову загибель людей під завалами у Маріуполі

Фото: Маріуполь (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Після розбору завалів в Маріуполі, під якими кожен день знаходять близька 100 загиблих, окупанти будуть розповідати про відсутність жертв взагалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Центру протидії дезінформації.

Мова йде про завали в дитячому відділенні та пологовому будинку лікарні №5, або в Драматичному театрі. Руйнування саме цих будівель набуло найбільшого розголосу.

"Таким чином, рашисти приховуватимуть сліди своїх злочинів проти українського народу", - йдеться в повідомленні.

В РНБО додають, що цей факт підтверджується "несподіваним" фактом: місця роботи МНС РФ, що зараз працює на розборі завалів, чомусь збігаються саме з місцями найбільших руйнувань в місті.

Як повідомлялося, російські окупанти оголосили початок реєстрації на отримання "компенсації" за зруйноване житло у Маріуполі. Місцевих змушують визнати "злочини" українських військових.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь