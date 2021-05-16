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У дружини двоюрідного брата Єлизавети ІІ виявили тромбоз, її вакцинували AstraZeneca

Автор: Юлія Струк

У дружини двоюрідного брата королеви Великобританії Єлизавети II принцеси Кентської Марії Крістіни фон Рейбніц виявили тромбоз. Її вакцинували препаратом AstraZeneca.

Про це повідомляє The Sun, посилаючись на близьке до принцеси джерело.

За інформацією газети, 76-річна дружина двоюрідного брата королеви отримала ін'єкцію вакцини на початку року. Через якийсь час стан здоров'я принцеси почав викликати стурбованість у лікарів, які діагностували тромбоз.

Відзначається, що прямого зв'язку між вакцинацією і появою тромбів встановити не вдалося. Уже понад місяць Рейбніц знаходиться на домашньому лікуванні. Її офіційний представник відмовився коментувати стан здоров'я принцеси.

Як писало РБК-Україна, на початку січня королева Великобританії Єлизавета II отримала щеплення від COVID-19.

Нагадаємо також, Європейське агентство лікарських засобів уточнило дані про ризик тромбозу при вакцинації препаратом AstraZeneca. Такий побічний ефект може виникнути в однієї людини зі 100 тисяч вакцинованих.

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