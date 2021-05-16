У дружини двоюрідного брата Єлизавети ІІ виявили тромбоз, її вакцинували AstraZeneca
У дружини двоюрідного брата королеви Великобританії Єлизавети II принцеси Кентської Марії Крістіни фон Рейбніц виявили тромбоз. Її вакцинували препаратом AstraZeneca.
За інформацією газети, 76-річна дружина двоюрідного брата королеви отримала ін'єкцію вакцини на початку року. Через якийсь час стан здоров'я принцеси почав викликати стурбованість у лікарів, які діагностували тромбоз.
Відзначається, що прямого зв'язку між вакцинацією і появою тромбів встановити не вдалося. Уже понад місяць Рейбніц знаходиться на домашньому лікуванні. Її офіційний представник відмовився коментувати стан здоров'я принцеси.
Як писало РБК-Україна, на початку січня королева Великобританії Єлизавета II отримала щеплення від COVID-19.
Нагадаємо також, Європейське агентство лікарських засобів уточнило дані про ризик тромбозу при вакцинації препаратом AstraZeneca. Такий побічний ефект може виникнути в однієї людини зі 100 тисяч вакцинованих.