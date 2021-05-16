У дружини двоюрідного брата Єлизавети ІІ виявили тромбоз, її вакцинували AstraZeneca

За інформацією газети, 76-річна дружина двоюрідного брата королеви отримала ін'єкцію вакцини на початку року. Через якийсь час стан здоров'я принцеси почав викликати стурбованість у лікарів, які діагностували тромбоз.

Відзначається, що прямого зв'язку між вакцинацією і появою тромбів встановити не вдалося. Уже понад місяць Рейбніц знаходиться на домашньому лікуванні. Її офіційний представник відмовився коментувати стан здоров'я принцеси.