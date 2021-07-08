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Дружину вбитого президента Гаїті доставили до США

Автор: РБК-Україна

Дружину вбитого президента Гаїті Жовенеля Моїза доставили на лікування до США. Вона отримала кілька вогнепальних поранень в ході нападу на їх резиденцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Повідомляється, що Мартін Моїз евакуювали до Південної Флориди. Її доставили в меморіальну лікарню Джексона в стабільному, але критичному стані з вогнепальними пораненнями рук і стегна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про затримання ймовірних убивць президента Гаїті Жовенеля Моїза. Зокрема, поліція відзвітувала, що четверо найманців були застрелені при затриманні, ще двох вдалося заарештувати.

Вчора з'явилася інформація про те, що перша леді теж померла від отриманих ран, але пізніше стало відомо, що лікарі борються за її життя.

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