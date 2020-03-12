Дружину прем'єра Канади перевіряють на коронавірус, Трюдо пішов на карантин

Глава уряду Канади Джастін Трюдо самоізолювався після того, як у його дружини Софі Грегуар Трюдо проявилися симптоми, схожі з симптомами коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канадське видання CP24.

Повідомляється, що дружина Трюдо нещодавно повернулася з Лондона. Наразі вона проходить тестування на наявність коронавірусу.

Також зазначається, що симптоми Софі Грегуар ослабли. При цьому у самого Трюдо ніяких ознак захворювання немає.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, в Канаді зафіксовано 93 випадки зараження коронавірусом COVID-19. Водночас у Британії, звідки повернулася дружина прем'єр-міністра Канади, кількість хворих зросла до 590 осіб.

Всього у світі зафіксовано понад 126 тис. випадків інфікування новим різновидом коронавірусу в більш ніж 118 країнах. Померли понад 4,6 тис. громадян.

РБК-Україна повідомляло, що сьогодні президент США Дональд Трамп може запровадити надзвичайний стан в країні для недопущення розповсюдження коронавірусу.